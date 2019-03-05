Клоппу понадобился топ-голкипер, чтобы взять Лигу чемпионов, "Ливерпуль" дал мастер-класс в обороне
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов. Болельщики ждали этого события почти 15 лет. Юрген Клопп со второй попытки взял главный трофей Европы, а «Ливерпуль» изрядно удивил тактикой, которая оказалась результативной. Rusfootball.info — о триумфе мерсисайдцев.
Юрген Клопп за годы в футболе научился проигрывать. Он уже пробовал взять «ушастый» кубок с «Боруссией», которая проиграла в финале Лиги чемпионов «Баварии». Затем уже была великолепная попытка с «Ливерпулем», но там вмешался фактор Кариуса. Наконец, третья попытка оказалась триумфальной. Для этого Клоппу нужно было собрать команду мечты, в которой не будет изъянов.
«Ливерпуль» перед английским финалом считался явным фаворитом. Всё-таки, «красные» в полуфинале снесли «Барселону», да и в чемпионате Англии они на голову превосходили «Тоттенхэм Хотсупр». Для «шпор» сам выход в финал уже был огромным достижением: ещё недавно болельщики лишь мечтали об успешном преодолевании группового этапа. Тем не менее, попав в финал, было уже невозможно думать ни о чём, кроме победы. Футболисты «Тоттенхэма» оставили на поле все силы, но всё решили эпизоды, на этот раз больше повезло «Ливерпулю».
Гражданин Кейн
Наставник лондонцев Маурисио Почеттино предсказуемо выпустил в стартовом составе Гарри Кейна, пропустившего последние матчи из-за травмы. Вообще, аргентинец явно оказался в неприятном положении: Лукас Моура, вытащивший «Тоттенхэм» в финал, явно заслуживал места в старте, но и держать в запасе лидера команды было бы не слишком верно. Видимо, Почеттино прогадал: Кейн фактически никак не проявил себя. За весь матч английский форвард встретился с мячом всего 26 раз, а на ударную позицию выходил лишь однажды. «Ливерпуль» здорово изолировал нападающего соперника, заставив его глубоко спускаться за мячом. В первом тайме Кейн и вовсе ни разу не получил мяч в чужой штрафной! 26 касаний – худший показатель среди всех игроков стартового состава «Тоттенхэма». Кейн старался, но глупо было рассчитывать на феноменальную игру форварда, который залечивает травмы.
В такой ситуации бремя лидерство легло на Сон Хын Мина, Деле Алли и Кристиана Эриксена. Каждый из них нанёс по три удара, но, пожалуй, самые острые моменты создавал южнокорейский легионер. Именно Сон Хын Мин был первым, кто заставил по-настоящему вступить в игру голкипера «Ливерпуля» Аллисона Беккера.
Во втором тайме Маурисио Почеттино попытался спасти игру с помощью замен, но выход Моуры, Фернандо Льоренте и Эрика Дайера мало что изменил. Возможно, изменения были внесены слишком поздно: после совсем беззубого первого тайма корректировки напрашивались уже в перерыве. Впрочем, винить Почеттино тоже неверно: у него и не было человеческого ресурса, чтобы оказать заметное влияние на игру. Отсутствие покупок в течение целого сезона не проходит бесследно.
Детали и герои
После безумных фееричных полуфинальных матчей, конечно, от финала были более высокие ожидания. Но, как это часто бывает, главный матч турнира получился довольно осторожным и скучным, что неудивительно, учитывая высокую цену победу. Ранний гол всё изменил и повлиял на весь ход поединка. При этом нельзя сказать, что арбитр Дамир Скомина принял неправильное решение, скорее, вопросы вызывает небрежная игра Муссы Сиссоко в собственной штрафной, который зачем-то поднимал руку. Пенальти был совершенно глупым и, что называется, необязательным. Но это не значит, что судье не стоило назначать его: так играть в своей штрафной нельзя.
Вообще, исход матча решили эпизоды. Глупый пенальти «Тоттенхэма», удачный отскок мяча к Дивоку Ориги в случае со вторым голом, пара спасений Аллисона. Игра могла развернуться в другую сторону, но, безусловно, «Ливерпуль» эту победу заслужил. В конце концов, именно мерсисайдцы развернули матч в свою пользу.
Если Мусса Сиссоко стал антигероем встречи, то героем можно призвать Аллисона. Клопп один раз уже жестоко поплатился за ошибки голкиперов в финале Лиги чемпионов. На этот раз всё прошло идеально, пусть у бразильского голкипера и было немного работы, но он с ней справился на отлично. К тому же, в нескольких эпизодах Аллисон откровенно выручал свою команду, не позволив «Тоттенхэму» вернуться в игру. В прошлогоднем финале Кариус не справился с куда менее сложными ударами.
К числу лучших игроков матча стоит причислить Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа. Играя со второй минуты с преимуществом в счёте, «Ливерпуль» много оборонялся. Центр защиты «Ливерпуля» под давлением выглядел превосходно. Матип сделал 14 (!!) выносов, а Ван Дейк не позволил Сон Хын Мину организовать себе выход один на один с Аллисоном, выбив мяч в последнюю минуту.
Клопп – консерватор
Также стоит сказать о работе Юргена Клоппа. У него в последние годы сложилась репутация такого футбольного рокера, который дарит шоу, но не слишком заботится об обороне ворот своей команды. «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэм» идеально сыграл по счёту. «Красные» показали, что могут обороняться едва ли не хуже «Интера» в эпоху Моуринью. Нет, игра «Ливерпуля» не была тем самым пресловутым «автобусом», «красные» охотно прессинговали, но они отнюдь не стремились доминировать. Соперник получил мяч (65% - 35%) и территорию, но так и не сумел взломать организованную оборону «Ливерпуля». Это было действительно впечатляюще, оказывается, «Ливерпуль» умеет здорово обороняться! Два нуля в качестве пропущенных в матче с «Барселоной» и «Тоттенхэмом» — огромное достижение. Юрген Клопп действительно удивил, чего нельзя сказать о Маурисио Почеттино, у которого не оказалось плана Б.
После этой победы «Ливерпуль» вполне может стать доминирующей силой в Англии на долгие годы. Очевидно, что у команды есть прекрасный тренер, всё в порядке с управленческими решениями (привет Эду Вудворду и другим боссам «МЮ»), отличный состав и внушительные финансы. Именно так создаются династии в футболе. Главный вопрос – чем ответят на новые позиции «Ливерпуля» конкуренты? У «Тоттенхэма» ответов не оказалось.
Лига чемпионов
Финал
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 0:2
Голы: Салах, 2 (пенальти), Ориги, 87
"Ливерпуль": Алиссон. Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон,Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Мане (Гомез, 90), Фирмино (Ориги, 58).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс (Моура, 66), Кейн, Сиссоко (Дайер, 74), Алли (Льоренте, 82), Эриксен.
Фото - "УЕФА", WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Юрген Клопп за годы в футболе научился проигрывать. Он уже пробовал взять «ушастый» кубок с «Боруссией», которая проиграла в финале Лиги чемпионов «Баварии». Затем уже была великолепная попытка с «Ливерпулем», но там вмешался фактор Кариуса. Наконец, третья попытка оказалась триумфальной. Для этого Клоппу нужно было собрать команду мечты, в которой не будет изъянов.
«Ливерпуль» перед английским финалом считался явным фаворитом. Всё-таки, «красные» в полуфинале снесли «Барселону», да и в чемпионате Англии они на голову превосходили «Тоттенхэм Хотсупр». Для «шпор» сам выход в финал уже был огромным достижением: ещё недавно болельщики лишь мечтали об успешном преодолевании группового этапа. Тем не менее, попав в финал, было уже невозможно думать ни о чём, кроме победы. Футболисты «Тоттенхэма» оставили на поле все силы, но всё решили эпизоды, на этот раз больше повезло «Ливерпулю».
Гражданин Кейн
Наставник лондонцев Маурисио Почеттино предсказуемо выпустил в стартовом составе Гарри Кейна, пропустившего последние матчи из-за травмы. Вообще, аргентинец явно оказался в неприятном положении: Лукас Моура, вытащивший «Тоттенхэм» в финал, явно заслуживал места в старте, но и держать в запасе лидера команды было бы не слишком верно. Видимо, Почеттино прогадал: Кейн фактически никак не проявил себя. За весь матч английский форвард встретился с мячом всего 26 раз, а на ударную позицию выходил лишь однажды. «Ливерпуль» здорово изолировал нападающего соперника, заставив его глубоко спускаться за мячом. В первом тайме Кейн и вовсе ни разу не получил мяч в чужой штрафной! 26 касаний – худший показатель среди всех игроков стартового состава «Тоттенхэма». Кейн старался, но глупо было рассчитывать на феноменальную игру форварда, который залечивает травмы.
Все касания мяча Кейном
В такой ситуации бремя лидерство легло на Сон Хын Мина, Деле Алли и Кристиана Эриксена. Каждый из них нанёс по три удара, но, пожалуй, самые острые моменты создавал южнокорейский легионер. Именно Сон Хын Мин был первым, кто заставил по-настоящему вступить в игру голкипера «Ливерпуля» Аллисона Беккера.
Во втором тайме Маурисио Почеттино попытался спасти игру с помощью замен, но выход Моуры, Фернандо Льоренте и Эрика Дайера мало что изменил. Возможно, изменения были внесены слишком поздно: после совсем беззубого первого тайма корректировки напрашивались уже в перерыве. Впрочем, винить Почеттино тоже неверно: у него и не было человеческого ресурса, чтобы оказать заметное влияние на игру. Отсутствие покупок в течение целого сезона не проходит бесследно.
Детали и герои
После безумных фееричных полуфинальных матчей, конечно, от финала были более высокие ожидания. Но, как это часто бывает, главный матч турнира получился довольно осторожным и скучным, что неудивительно, учитывая высокую цену победу. Ранний гол всё изменил и повлиял на весь ход поединка. При этом нельзя сказать, что арбитр Дамир Скомина принял неправильное решение, скорее, вопросы вызывает небрежная игра Муссы Сиссоко в собственной штрафной, который зачем-то поднимал руку. Пенальти был совершенно глупым и, что называется, необязательным. Но это не значит, что судье не стоило назначать его: так играть в своей штрафной нельзя.
Congratulations yabn 3ami ??@MoSalah @ChampionsLeague pic.twitter.com/BmSlQX7gZ4— Mohamed Ayyad (@mohamedayyad77) June 1, 2019
Вообще, исход матча решили эпизоды. Глупый пенальти «Тоттенхэма», удачный отскок мяча к Дивоку Ориги в случае со вторым голом, пара спасений Аллисона. Игра могла развернуться в другую сторону, но, безусловно, «Ливерпуль» эту победу заслужил. В конце концов, именно мерсисайдцы развернули матч в свою пользу.
Если Мусса Сиссоко стал антигероем встречи, то героем можно призвать Аллисона. Клопп один раз уже жестоко поплатился за ошибки голкиперов в финале Лиги чемпионов. На этот раз всё прошло идеально, пусть у бразильского голкипера и было немного работы, но он с ней справился на отлично. К тому же, в нескольких эпизодах Аллисон откровенно выручал свою команду, не позволив «Тоттенхэму» вернуться в игру. В прошлогоднем финале Кариус не справился с куда менее сложными ударами.
Totally in love ?#UCLfinal pic.twitter.com/ditOnZpHQC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019
К числу лучших игроков матча стоит причислить Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа. Играя со второй минуты с преимуществом в счёте, «Ливерпуль» много оборонялся. Центр защиты «Ливерпуля» под давлением выглядел превосходно. Матип сделал 14 (!!) выносов, а Ван Дейк не позволил Сон Хын Мину организовать себе выход один на один с Аллисоном, выбив мяч в последнюю минуту.
Клопп – консерватор
Также стоит сказать о работе Юргена Клоппа. У него в последние годы сложилась репутация такого футбольного рокера, который дарит шоу, но не слишком заботится об обороне ворот своей команды. «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэм» идеально сыграл по счёту. «Красные» показали, что могут обороняться едва ли не хуже «Интера» в эпоху Моуринью. Нет, игра «Ливерпуля» не была тем самым пресловутым «автобусом», «красные» охотно прессинговали, но они отнюдь не стремились доминировать. Соперник получил мяч (65% - 35%) и территорию, но так и не сумел взломать организованную оборону «Ливерпуля». Это было действительно впечатляюще, оказывается, «Ливерпуль» умеет здорово обороняться! Два нуля в качестве пропущенных в матче с «Барселоной» и «Тоттенхэмом» — огромное достижение. Юрген Клопп действительно удивил, чего нельзя сказать о Маурисио Почеттино, у которого не оказалось плана Б.
Fab 4 carry the 6 champions League trophies pic.twitter.com/BAnUfIyoY5— LFC+JFT96+YNWA (@MUFFDUFF69) June 1, 2019
После этой победы «Ливерпуль» вполне может стать доминирующей силой в Англии на долгие годы. Очевидно, что у команды есть прекрасный тренер, всё в порядке с управленческими решениями (привет Эду Вудворду и другим боссам «МЮ»), отличный состав и внушительные финансы. Именно так создаются династии в футболе. Главный вопрос – чем ответят на новые позиции «Ливерпуля» конкуренты? У «Тоттенхэма» ответов не оказалось.
Лига чемпионов
Финал
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 0:2
Голы: Салах, 2 (пенальти), Ориги, 87
"Ливерпуль": Алиссон. Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон,Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Мане (Гомез, 90), Фирмино (Ориги, 58).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс (Моура, 66), Кейн, Сиссоко (Дайер, 74), Алли (Льоренте, 82), Эриксен.
Фото - "УЕФА", WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info.