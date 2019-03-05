Клоппу понадобился топ-голкипер, чтобы взять Лигу чемпионов, "Ливерпуль" дал мастер-класс в обороне

Все касания мяча Кейном

Fab 4 carry the 6 champions League trophies pic.twitter.com/BAnUfIyoY5 — LFC+JFT96+YNWA (@MUFFDUFF69) June 1, 2019

«Ливерпуль» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов. Болельщики ждали этого события почти 15 лет. Юрген Клопп со второй попытки взял главный трофей Европы, а «Ливерпуль» изрядно удивил тактикой, которая оказалась результативной.— о триумфе мерсисайдцев.Юрген Клопп за годы в футболе научился проигрывать. Он уже пробовал взять «ушастый» кубок с «Боруссией», которая проиграла в финале Лиги чемпионов «Баварии». Затем уже была великолепная попытка с «Ливерпулем», но там вмешался фактор Кариуса. Наконец, третья попытка оказалась триумфальной. Для этого Клоппу нужно было собрать команду мечты, в которой не будет изъянов.«Ливерпуль» перед английским финалом считался явным фаворитом. Всё-таки, «красные» в полуфинале снесли «Барселону», да и в чемпионате Англии они на голову превосходили «Тоттенхэм Хотсупр». Для «шпор» сам выход в финал уже был огромным достижением: ещё недавно болельщики лишь мечтали об успешном преодолевании группового этапа. Тем не менее, попав в финал, было уже невозможно думать ни о чём, кроме победы. Футболисты «Тоттенхэма» оставили на поле все силы, но всё решили эпизоды, на этот раз больше повезло «Ливерпулю».Наставник лондонцев Маурисио Почеттино предсказуемо выпустил в стартовом составе Гарри Кейна, пропустившего последние матчи из-за травмы. Вообще, аргентинец явно оказался в неприятном положении: Лукас Моура, вытащивший «Тоттенхэм» в финал, явно заслуживал места в старте, но и держать в запасе лидера команды было бы не слишком верно. Видимо, Почеттино прогадал: Кейн фактически никак не проявил себя. За весь матч английский форвард встретился с мячом всего 26 раз, а на ударную позицию выходил лишь однажды. «Ливерпуль» здорово изолировал нападающего соперника, заставив его глубоко спускаться за мячом. В первом тайме Кейн и вовсе ни разу не получил мяч в чужой штрафной! 26 касаний – худший показатель среди всех игроков стартового состава «Тоттенхэма». Кейн старался, но глупо было рассчитывать на феноменальную игру форварда, который залечивает травмы.В такой ситуации бремя лидерство легло на Сон Хын Мина, Деле Алли и Кристиана Эриксена. Каждый из них нанёс по три удара, но, пожалуй, самые острые моменты создавал южнокорейский легионер. Именно Сон Хын Мин был первым, кто заставил по-настоящему вступить в игру голкипера «Ливерпуля» Аллисона Беккера.Во втором тайме Маурисио Почеттино попытался спасти игру с помощью замен, но выход Моуры, Фернандо Льоренте и Эрика Дайера мало что изменил. Возможно, изменения были внесены слишком поздно: после совсем беззубого первого тайма корректировки напрашивались уже в перерыве. Впрочем, винить Почеттино тоже неверно: у него и не было человеческого ресурса, чтобы оказать заметное влияние на игру. Отсутствие покупок в течение целого сезона не проходит бесследно.После безумных фееричных полуфинальных матчей, конечно, от финала были более высокие ожидания. Но, как это часто бывает, главный матч турнира получился довольно осторожным и скучным, что неудивительно, учитывая высокую цену победу. Ранний гол всё изменил и повлиял на весь ход поединка. При этом нельзя сказать, что арбитр Дамир Скомина принял неправильное решение, скорее, вопросы вызывает небрежная игра Муссы Сиссоко в собственной штрафной, который зачем-то поднимал руку. Пенальти был совершенно глупым и, что называется, необязательным. Но это не значит, что судье не стоило назначать его: так играть в своей штрафной нельзя.Вообще, исход матча решили эпизоды. Глупый пенальти «Тоттенхэма», удачный отскок мяча к Дивоку Ориги в случае со вторым голом, пара спасений Аллисона. Игра могла развернуться в другую сторону, но, безусловно, «Ливерпуль» эту победу заслужил. В конце концов, именно мерсисайдцы развернули матч в свою пользу.Если Мусса Сиссоко стал антигероем встречи, то героем можно призвать Аллисона. Клопп один раз уже жестоко поплатился за ошибки голкиперов в финале Лиги чемпионов. На этот раз всё прошло идеально, пусть у бразильского голкипера и было немного работы, но он с ней справился на отлично. К тому же, в нескольких эпизодах Аллисон откровенно выручал свою команду, не позволив «Тоттенхэму» вернуться в игру. В прошлогоднем финале Кариус не справился с куда менее сложными ударами.К числу лучших игроков матча стоит причислить Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа. Играя со второй минуты с преимуществом в счёте, «Ливерпуль» много оборонялся. Центр защиты «Ливерпуля» под давлением выглядел превосходно. Матип сделал 14 (!!) выносов, а Ван Дейк не позволил Сон Хын Мину организовать себе выход один на один с Аллисоном, выбив мяч в последнюю минуту.Также стоит сказать о работе Юргена Клоппа. У него в последние годы сложилась репутация такого футбольного рокера, который дарит шоу, но не слишком заботится об обороне ворот своей команды. «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэм» идеально сыграл по счёту. «Красные» показали, что могут обороняться едва ли не хуже «Интера» в эпоху Моуринью. Нет, игра «Ливерпуля» не была тем самым пресловутым «автобусом», «красные» охотно прессинговали, но они отнюдь не стремились доминировать. Соперник получил мяч (65% - 35%) и территорию, но так и не сумел взломать организованную оборону «Ливерпуля». Это было действительно впечатляюще, оказывается, «Ливерпуль» умеет здорово обороняться! Два нуля в качестве пропущенных в матче с «Барселоной» и «Тоттенхэмом» — огромное достижение. Юрген Клопп действительно удивил, чего нельзя сказать о Маурисио Почеттино, у которого не оказалось плана Б.После этой победы «Ливерпуль» вполне может стать доминирующей силой в Англии на долгие годы. Очевидно, что у команды есть прекрасный тренер, всё в порядке с управленческими решениями (привет Эду Вудворду и другим боссам «МЮ»), отличный состав и внушительные финансы. Именно так создаются династии в футболе. Главный вопрос – чем ответят на новые позиции «Ливерпуля» конкуренты? У «Тоттенхэма» ответов не оказалось.Салах, 2 (пенальти), Ориги, 87Алиссон. Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон,Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Мане (Гомез, 90), Фирмино (Ориги, 58).Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс (Моура, 66), Кейн, Сиссоко (Дайер, 74), Алли (Льоренте, 82), Эриксен.