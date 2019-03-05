Маурисио Почеттино: никто не хотел проигрывать в финале Лиги чемпионов, но мы все равно счастливы

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итоги финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2).

"Невозможно найти нужные слова. Я не говорил им, что мы должны сыграть хорошо, но мы хотели победить. Это была последняя игра сезона, финал. У нас были шансы, нужно было их реализовать, но мы не смогли это сделать. У меня прекрасная команда, но я буду глупцом, если не буду говорить о цифрах — о 65% владения и 8 ударах в створ и что мы доминировали большую часть игры.

Это был фантастический сезон — мы закончили в четверке АПЛ и сыграли в финале ЛЧ впервые в истории клуба. Да, мы проиграли, никто не хотел проигрывать, но мы все равно счастливы. Мы должны продолжать работать и начать новую главу нашей жизни. Мы сохраняем позитив.

Участие Кейна? Это мое решение, которое я принял после того, как посоветовался с медштабом. Он не забил, но он не мог подойти свежим после месяца восстановления после травмы. Скоро мы поговорим о том, что ждет команду в будущем.

Мне остается поздравить "Ливерпуль", который провел фантастический сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов.

Говорить о будущем рано, нам нужно проанализировать ошибки и уже тогда мы поговорим о будущем. Сейчас не время говорить много. После пяти лет в "Тоттенхэме" мы испытали на себе много давления, но мы впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Вскоре мы встретимся с руководством и обсудим наше будущее", - цитирует Почеттино Sport24.ru.
Теги: Почеттино Тоттенхэм Ливерпуль
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