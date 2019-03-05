Роман Павлюченко - о поражении "Тоттенхэма": оказаться в финале Лиге чемпионов - это уже победа

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

"Да, жаль, но это финал. Пусть что-то не получилось, но оказаться в финале Лиги Чемпионов — это уже победа", - написал Павлюченко в инстаграме.



Sport24.ru
Теги: Павлюченко Тоттенхэм Ливерпуль
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