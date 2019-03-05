Роман Павлюченко - о поражении "Тоттенхэма": оказаться в финале Лиге чемпионов - это уже победа

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"."Да, жаль, но это финал. Пусть что-то не получилось, но оказаться в финале Лиги Чемпионов — это уже победа", - написал Павлюченко в инстаграме.