Садио Мане уверен, что "Ливерпуль" выиграет еще много трофеев

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов отметил, что его команда приложит все усилия для завоевания большого числа трофеев, сообщает официальный сайт мерсисайдской команды.

"У "Ливерпуля" впереди будет еще много трофеев. Наша команда приложит для этого все необходимые усилия. Мы очень горды собой и счастливы выиграть Лигу чемпионов. Наша мечта сбылась. Мы не могли просить о чем-то большем", - цитирует Мане пресс-служба "Ливерпуля".

"СЭ"
Теги: Мане Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 10:16
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