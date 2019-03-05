Плюс миллион. Она затмила Салаха и Кейна в финале Лиги чемпионов

В ТВ-трансляциях матчей давно не показывают выбегающих на поле субъектов, но самой обсуждаемой персоной вечера после Юргена Клоппа всё равно стала обладательница лучшего рекламного кейса года, фото которой с поля засыпали ленты соцсетей во время скучной игры. После забега на Инстаграм Кинси подписалось более миллиона пользователей - посмотрим, что там такого интересного.

Главный матч европейского сезона не изобиловал изящными комбинациями, да и вообще опасными атаками, так что самый красивый момент финала для простых зрителей, а не тактический гиков, случился в середине первого тайма.


Жоэль Матип был хорош и «сожрал» Харри Кейна.


Глубоко проанализировать лучший эпизод матча пытались и Арсен Венгер с Жозе Моуринью.



Когда посторонние люди выбегают на поле – это плохо. Но не всегда



Сотрудники британских СМИ оперативно «забили» на игру и принялись выяснять личность украшения финала. Правда, многие поторопились назвать Кинси Волански русской, но русский след тут имеется: надпись на купальнике Кинси – название сайта с порнопранками и канала на YouTube с почти 10 миллионами подписчиков.

Плюс миллион. Она затмила Салаха и Кейна в финале Лиги чемпионов


Vitaly – это родившийся в Мурманске Виталий Здоровецкий, который ещё в детстве уехал из страны и теперь зарабатывает тем, что снимает реакцию прохожих на показывающую им грудь женщину в полицейской форме, сам пристаёт к девушкам (здесь кстати сильно рискует, если это реально случайные прохожие). После финала Лиги чемпионов заработки наверняка устремятся вверх.



Здоровецкий написал, что не может дождаться, когда женится на Кинси, и призывает всех подписываться на её Инстаграм. Но там всё и без его призывов идёт шикарно: к началу финала у блондинки было всего 350 тысяч подписчиков, но спустя чуть более 10 часов после её рейда на «Ванда Метрополитано» их уже более 1.7 миллиона.

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You guys voted soooo the long hair is back ?

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Ну а что, Кинси очень милая девушка.



И, разумеется, эффектная.



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I T A L I A ?

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В общем, очень здорово, что на этот раз спокойствие возмутили не активистки двинутого фем-движения.

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1st or 2nd?? What do you guys think ????

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Девушка любит купальники.



В общем, если вы тоже в числе тех, за счёт кого аудитория героини финала Лиги чемпионов существенно расширилась, вас можно и нужно понять.



Нет времени (и желания) читать… там что-то про Глушакова?

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Did I distract #8 a little too much?

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Кинси безусловно украсила финал, но всё-таки не оказала значительного влияния на ход игры: после паузы игроки совладали с собой и продолжили в том же не очень бодром духе. Вот в России, если человек выбегает на поле, то он может и гол забить.



И вовсе сорвать игру.



Но в 2009-м ещё не было Инстаграма, а в 2014-м Инстаграма не оказалось у Гулливера, так что монетизировать свои перфомансы они не смогли. Смогут ли пресечь попытки последовательниц Кинси службы безопасности стадионов – вопрос, желающих повторить такой трюк будет прорва.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Reuters, Getty Images, AFP, instagram.com/kinsey_sue
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм Фото
Сегодня, 10:38
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