Плюс миллион. Она затмила Салаха и Кейна в финале Лиги чемпионов
В ТВ-трансляциях матчей давно не показывают выбегающих на поле субъектов, но самой обсуждаемой персоной вечера после Юргена Клоппа всё равно стала обладательница лучшего рекламного кейса года, фото которой с поля засыпали ленты соцсетей во время скучной игры. После забега на Инстаграм Кинси подписалось более миллиона пользователей - посмотрим, что там такого интересного.
Жоэль Матип был хорош и «сожрал» Харри Кейна.
Глубоко проанализировать лучший эпизод матча пытались и Арсен Венгер с Жозе Моуринью.
"She couldn’t even make it to the half-way line. Specialist in failure." pic.twitter.com/jQcgpyGX8N— Managerial Mindset (@ManagerialMinds) June 1, 2019
Когда посторонние люди выбегают на поле – это плохо. Но не всегда
Pitch invaders in England vs in Spain ? pic.twitter.com/Ux00ZCU9Mf— Odds Watch (@Odds_Watch) June 1, 2019
Сотрудники британских СМИ оперативно «забили» на игру и принялись выяснять личность украшения финала. Правда, многие поторопились назвать Кинси Волански русской, но русский след тут имеется: надпись на купальнике Кинси – название сайта с порнопранками и канала на YouTube с почти 10 миллионами подписчиков.
Vitaly – это родившийся в Мурманске Виталий Здоровецкий, который ещё в детстве уехал из страны и теперь зарабатывает тем, что снимает реакцию прохожих на показывающую им грудь женщину в полицейской форме, сам пристаёт к девушкам (здесь кстати сильно рискует, если это реально случайные прохожие). После финала Лиги чемпионов заработки наверняка устремятся вверх.
Why you mad tho? ???? pic.twitter.com/gAHrJmsN2b— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) May 26, 2019
Здоровецкий написал, что не может дождаться, когда женится на Кинси, и призывает всех подписываться на её Инстаграм. Но там всё и без его призывов идёт шикарно: к началу финала у блондинки было всего 350 тысяч подписчиков, но спустя чуть более 10 часов после её рейда на «Ванда Метрополитано» их уже более 1.7 миллиона.
Ну а что, Кинси очень милая девушка.
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For so long I felt a pull to pose sexy in pictures because that is when I would get the most engagement online but I felt the least satisfaction in my heart. Then you come to realize the likes you get mean nothing and until you learn to truly be yourself you will never feel content. There is always another day, another photo and more self criticism. Be yourself, love yourself and find a point of happiness where you don’t require any validation from anyone ? #elementsluxurysuites #totalstay
И, разумеется, эффектная.
В общем, очень здорово, что на этот раз спокойствие возмутили не активистки двинутого фем-движения.
Девушка любит купальники.
В общем, если вы тоже в числе тех, за счёт кого аудитория героини финала Лиги чемпионов существенно расширилась, вас можно и нужно понять.
Нет времени (и желания) читать… там что-то про Глушакова?
Кинси безусловно украсила финал, но всё-таки не оказала значительного влияния на ход игры: после паузы игроки совладали с собой и продолжили в том же не очень бодром духе. Вот в России, если человек выбегает на поле, то он может и гол забить.
И вовсе сорвать игру.
Но в 2009-м ещё не было Инстаграма, а в 2014-м Инстаграма не оказалось у Гулливера, так что монетизировать свои перфомансы они не смогли. Смогут ли пресечь попытки последовательниц Кинси службы безопасности стадионов – вопрос, желающих повторить такой трюк будет прорва.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Reuters, Getty Images, AFP, instagram.com/kinsey_sue