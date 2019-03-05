Плюс миллион. Она затмила Салаха и Кейна в финале Лиги чемпионов

В ТВ-трансляциях матчей давно не показывают выбегающих на поле субъектов, но самой обсуждаемой персоной вечера после Юргена Клоппа всё равно стала обладательница лучшего рекламного кейса года, фото которой с поля засыпали ленты соцсетей во время скучной игры. После забега на Инстаграм Кинси подписалось более миллиона пользователей - посмотрим, что там такого интересного.

