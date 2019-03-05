Вирджил Ван Дейк: Клопп - фантастический человек, который сплотил нас

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал итог финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).Также футболист восхитился работой главного тренера команды Юргена Клоппа."В первом тайме мы создали много моментов, часть из них мы реализовали. Мы забили пенальти в самом начале, а затем упрочили лидерство. Это работа всей команды.Клопп — фантастический тренер. Фантастический человек, который сплотил нас. Это огромное удовольствие работать с ним. В команде прекрасная атмосфера, мы — настоящая семья в этом великом клубе. Мы изголодались по трофеям и сегодня утолили этот голод. Мы два года подряд выходим в финал Лиги чемпионов, надеюсь, мы будем продолжать в том же духе каждый год. Этот трофей — то, к чему мы стремимся, тяжело работать и оставаться скромным", — заявил игрок.