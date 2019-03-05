Станислав Черчесов – о Лиге чемпионов: финал как финал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о финале Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).
– Как вам финал, Станислав Саламович?
– Финал как финал, – ответил тренер и развел руки в стороны.
– Одна команда выиграла, другая проиграла, – заметил помощник Черчесова Гинтарас Стауче.
"Спорт-Экспресс"
– Как вам финал, Станислав Саламович?
– Финал как финал, – ответил тренер и развел руки в стороны.
– Одна команда выиграла, другая проиграла, – заметил помощник Черчесова Гинтарас Стауче.
"Спорт-Экспресс"