Станислав Черчесов – о Лиге чемпионов: финал как финал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о финале Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

– Как вам финал, Станислав Саламович?

– Финал как финал, – ответил тренер и развел руки в стороны.

– Одна команда выиграла, другая проиграла, – заметил помощник Черчесова Гинтарас Стауче.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 12:21
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