Федор Смолов о девушке в купальнике в финале ЛЧ: это всяко лучше, чем выбежит агрессивный болельщик в нетрезвом виде

Нападающий Сборной России Федор Смолов после тренировки поделился впечатлениями от вчерашнего финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

- А что шутить? Это хороший результат. 28 голов! Я ему писал когда еще сезон закончился. Я Колю еще по "Краснодару" знаю. Поэтому, конечно, все составили друг другу конкуренцию. Все хотят представлять страну.- Он только прилетел ночью. У него была укороченная программа. Только постригся... А то прическа у него неудаячная была.- На самом деле двоякое ощущение. Как зрителю было обидно, что на 26-й секунде поставили пенальти. "Ливерпуль" старался защитить счет, а "Тоттенхэму" не удалось забить гол. В целом - круто! С белой завистью смотришь на эти финалы, что люди играют в таких матчах.- Если судьи в ВАР не стали звать главного арбитра, значит был. Но, мягко говоря, было странное решение от Сиссоко показывать партнеру, что он будет бежать в сторону.- Если ее долго не могли поймать, то, видимо, неплохо выглядела! Физически явно лучше многих стюардов.- Нет. Я прочитал, что это девушка нашего соотечественника (Пранкера Виталия Здоровицкого - прим.), который живет в Америке.- Несравненно.- Это всяко лучше, чем агрессивный болельщик выбежит, в нетрезвом виде.- В первую очередь у нас преимущество в нашем поля. Тем более играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где люди любят футбол. Ко всем официальным матчам нужно относиться серьезно. Без всякой недооценки. Мне лично хотелось бы забить гол.