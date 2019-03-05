Федор Смолов о девушке в купальнике в финале ЛЧ: это всяко лучше, чем выбежит агрессивный болельщик в нетрезвом виде

Нападающий Сборной России Федор Смолов после тренировки поделился впечатлениями от вчерашнего финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

- Приехал лучший бомбардир чемпионата Чехии - Комличенко. Конкуренция нарастает? Шутите вообще над ним?

- А что шутить? Это хороший результат. 28 голов! Я ему писал когда еще сезон закончился. Я Колю еще по "Краснодару" знаю. Поэтому, конечно, все составили друг другу конкуренцию. Все хотят представлять страну.

- Как он на тренировке?

- Он только прилетел ночью. У него была укороченная программа. Только постригся... А то прическа у него неудаячная была.

- Как вам финал Лиги чемпионов?

- На самом деле двоякое ощущение. Как зрителю было обидно, что на 26-й секунде поставили пенальти. "Ливерпуль" старался защитить счет, а "Тоттенхэму" не удалось забить гол. В целом - круто! С белой завистью смотришь на эти финалы, что люди играют в таких матчах.

- Пенальти был?

- Если судьи в ВАР не стали звать главного арбитра, значит был. Но, мягко говоря, было странное решение от Сиссоко показывать партнеру, что он будет бежать в сторону.

- Вчера на поле выбежала болельщица, ее долго не удавалось поймать. Как оцените ее физические кондиции?

- Если ее долго не могли поймать, то, видимо, неплохо выглядела! Физически явно лучше многих стюардов.

- В инстаграме ее видели?

- Нет. Я прочитал, что это девушка нашего соотечественника (Пранкера Виталия Здоровицкого - прим.Rusfootball.info), который живет в Америке.

- Определенная гордость присутствует?

- Несравненно.

- А как вообще вам такая акция?

- Это всяко лучше, чем агрессивный болельщик выбежит, в нетрезвом виде.

- Тяжело настроиться на Сан-Марино?

- В первую очередь у нас преимущество в нашем поля. Тем более играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где люди любят футбол. Ко всем официальным матчам нужно относиться серьезно. Без всякой недооценки. Мне лично хотелось бы забить гол.

Rusfootball.info
Теги: Смолов Сборная России Ливерпуль Тоттенхэм
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