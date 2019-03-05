Борис Игнатьев: в финале Лиги чемпионов было желание увидеть что-то из разряда недостающего, но здесь, увы, было много обычного

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с корреспондентомВикторией Яковлевой поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2), за которым он наблюдал на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.- Атмосфера на финале? Кто был на чемпионате мира в России - тот поймет, как все это выглядит: грандиозный праздник, огромное количество болельщиков, громкоголосая публика, - отметил Игнатьев. - И, я думаю, что мы нисколько не уступаем в плане боления.- Ранний гол внес свои коррективы в поведение команд и тактику игры. «Ливерпуль» пытался не растерять преимущество в счете, тогда как «Тоттенхэм», имея игровое и территориальное преимущество, ничего из этого не мог извлечь. «Ливерпуль» по большей части был сосредоточен на обороне и редко выходил в контрвыпады. В защите они играли очень грамотно. И при исполнении стандартов вблизи их ворот действовали дисциплинированно. Конечно, если бы не этот пенальти, игра с точки зрения зрелищности носила другой характер. Но в принципе, думаю, что победа ливерпульцев вполне заслуженна. Они были более основательны во многих компонентах игры. Я не увидел у «Тоттенхэма» ничего такого, за счет чего он мог бы победить. Мне кажется, они действовали очень робко. Они, конечно, пытались что-то сделать, но было сложно справиться с дисциплинированным соперником. Конечно, в финале хотелось увидеть побольше интриги.- Думаю, что так. Ведь игры финала Лиги чемпионов стоят особняком. Было желание увидеть что-то из разряда недостающего, что-то более вкусное - десерт. Но здесь, к сожалению, было много обычного, того, к чему мы уже привыкли, с чем мы очень часто встречаемся в футболе.- Салах не особо понравился у «Ливерпуля». У них больше по душе пришлась игра Мане. В составе «Тоттенхэма», наверное, можно выделить Эриксена. Но в принципе чего-то такого уж выдающегося не увидел.Напомним, что «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов 2018/19. В финале подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Тоттенхэмом» - 2:0. Голами в ворота соперника отметились Мохаммед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги. За всю историю своего участия в турнире «Ливерпуль» выигрывал его 6 раз, в последний - в 2005 году.