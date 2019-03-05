Уго Льорис - о поражении в финале: никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая такая возможность

Вратарь "Тоттенхэм" Уго Льорис прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

"Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.

Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая возможность", - цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.
Теги: Льорис Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 14:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама