Уго Льорис - о поражении в финале: никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая такая возможность

Вратарь "Тоттенхэм" Уго Льорис прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в финале Лиги чемпионов."Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе предоставится следующая возможность", - цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.