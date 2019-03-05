"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов

"Барселона" поздравила английский "Ливерпуль" с победой в Лиге чемпионов.

В финале турнира "Ливерпуль" обыграл еще один английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

"Поздравляем "Ливерпуль" с еще одним титулом Лиги чемпионов", — сказано в поздравлении каталонцев.

Примечательно то, что на стадии полуфинала эти команды встречались в этом сезоне. Первый матч выиграла "Барселона" — 3:0, а вот во втором сильнее оказался "Ливерпуль" — 4:0.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ливерпуль
Сегодня, 15:05
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