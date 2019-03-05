"Майнц" поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов забавной карикатурой
"Майнц" поздравил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
"Да! Поздравляем, Клоппо! Сделан в Майнце", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"СЭ"
В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
"Да! Поздравляем, Клоппо! Сделан в Майнце", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Yesss! ? Gl?ckwunsch, Kloppo!— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 1, 2019
? Made in Mainz ????? #UCLfinal pic.twitter.com/vs6ZtyGapX
"СЭ"