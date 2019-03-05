"Майнц" поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов забавной карикатурой

"Майнц" поздравил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.

В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

"Да! Поздравляем, Клоппо! Сделан в Майнце", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



"СЭ"
Теги: Клопп Ливерпуль Тоттенхэм Майнц
Сегодня, 16:54
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