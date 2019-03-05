Шесть футболистов "Ливерпуля" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Составлена сивмолическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Тер Штеген ("Барселона");

Защитники: ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Сиссоко ("Тоттенхэм"), Зиех ("Аякс"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), де Йонг ("Аякс"), Ндомбеле ("Лион"), Вайналдум ("Ливерпуль");

Нападающие: Нерес ("Аякс"), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"), Тадич ("Аякс"), Мане ("Ливерпуль"), Роналду ("Ювентус"), Моура ("Тоттенхэм").

Теги: Ливерпуль
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