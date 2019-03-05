Шесть футболистов "Ливерпуля" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Составлена сивмолическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Тер Штеген ("Барселона");
Защитники: ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Робертсон ("Ливерпуль");
Полузащитники: Сиссоко ("Тоттенхэм"), Зиех ("Аякс"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), де Йонг ("Аякс"), Ндомбеле ("Лион"), Вайналдум ("Ливерпуль");
Нападающие: Нерес ("Аякс"), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"), Тадич ("Аякс"), Мане ("Ливерпуль"), Роналду ("Ювентус"), Моура ("Тоттенхэм").
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Тер Штеген ("Барселона");
Защитники: ван Дейк ("Ливерпуль"), де Лигт ("Аякс"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Робертсон ("Ливерпуль");
Полузащитники: Сиссоко ("Тоттенхэм"), Зиех ("Аякс"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), де Йонг ("Аякс"), Ндомбеле ("Лион"), Вайналдум ("Ливерпуль");
Нападающие: Нерес ("Аякс"), Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"), Тадич ("Аякс"), Мане ("Ливерпуль"), Роналду ("Ювентус"), Моура ("Тоттенхэм").
? Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 2, 2019
Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков? pic.twitter.com/84SuTb72Yv