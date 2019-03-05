Хендерсон расплакался в объятиях отца, который борется с раком (видео)

Henderson’s dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I’ve hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY — Amol Rajan (@amolrajan) June 2, 2019

Финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими клубами — "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" посетил болеющий раком отец хавбека и капитана "красных" Джордана Хендерсона.Встреча английских команд закончилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".После победы полузащитник подошел к зоне для фотокорреспондентов, где находился его отец.После того, как Хендерсону-старшему был поставлен диагноз, он попросил сына не видеться с ним, пока он проходит лечение.Однако ради такого важного в карьере футболиста события он решил сделать исключение.Трогательное видео того, как отец и сын обнимаются, опубликовала в своем твиттере журналист BBC Амол Раджан.