Хендерсон расплакался в объятиях отца, который борется с раком (видео)
Финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими клубами — "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" посетил болеющий раком отец хавбека и капитана "красных" Джордана Хендерсона.
Встреча английских команд закончилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".
После победы полузащитник подошел к зоне для фотокорреспондентов, где находился его отец.
После того, как Хендерсону-старшему был поставлен диагноз, он попросил сына не видеться с ним, пока он проходит лечение.
Однако ради такого важного в карьере футболиста события он решил сделать исключение.
Трогательное видео того, как отец и сын обнимаются, опубликовала в своем твиттере журналист BBC Амол Раджан.
"Газета.ру"
Встреча английских команд закончилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".
После победы полузащитник подошел к зоне для фотокорреспондентов, где находился его отец.
После того, как Хендерсону-старшему был поставлен диагноз, он попросил сына не видеться с ним, пока он проходит лечение.
Однако ради такого важного в карьере футболиста события он решил сделать исключение.
Трогательное видео того, как отец и сын обнимаются, опубликовала в своем твиттере журналист BBC Амол Раджан.
Henderson’s dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I’ve hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY— Amol Rajan (@amolrajan) June 2, 2019
"Газета.ру"