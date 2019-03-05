Хендерсон расплакался в объятиях отца, который борется с раком (видео)

Финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими клубами — "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" посетил болеющий раком отец хавбека и капитана "красных" Джордана Хендерсона.

Встреча английских команд закончилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".

После победы полузащитник подошел к зоне для фотокорреспондентов, где находился его отец.

После того, как Хендерсону-старшему был поставлен диагноз, он попросил сына не видеться с ним, пока он проходит лечение.

Однако ради такого важного в карьере футболиста события он решил сделать исключение.

Трогательное видео того, как отец и сын обнимаются, опубликовала в своем твиттере журналист BBC Амол Раджан.



"Газета.ру"
Теги: Хендерсон Ливерпуль
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