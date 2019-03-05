Прославившаяся благодаря финалу ЛЧ девушка рассказала о проблеме с соцсетью

Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали.Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов — 2018/2019. В нем "Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2."Когда ваша страничка набирает 2,5 млн подписчиков в течение ночи, а затем — ваш аккаунт взломан... Просто уберите его от родственников. Это эмоциональные американские горки", — прокомментировала ситуацию модель в твиттере.Стоит отметить, что после случившегося менее чем за сутки на Волански подписалось в инстаграме более 2 млн человек.