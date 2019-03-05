В сети появилось видео прорыва девушки на поле во время финала Лиги чемпионов

Появилось видео прорыва американской модели Кинси Волански на поле во время финального матча Лиги чемпионов.

В нем "Ливерпуль" со счетом 2:0 одолел "Тоттенхэм".

Девушка выбежала с трибуны за воротами, которую занимали болельщики "Ливерпуля". Одежду нарушительница порядка скинула уже выбежав на газон.

"Жизнь нужна для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомните навсегда", – написала Волански.



"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Вчера, 23:44
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