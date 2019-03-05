В сети появилось видео прорыва девушки на поле во время финала Лиги чемпионов

Появилось видео прорыва американской модели Кинси Волански на поле во время финального матча Лиги чемпионов.В нем "Ливерпуль" со счетом 2:0 одолел "Тоттенхэм".Девушка выбежала с трибуны за воротами, которую занимали болельщики "Ливерпуля". Одежду нарушительница порядка скинула уже выбежав на газон."Жизнь нужна для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомните навсегда", – написала Волански.