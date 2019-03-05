В сети появилось видео прорыва девушки на поле во время финала Лиги чемпионов
Появилось видео прорыва американской модели Кинси Волански на поле во время финального матча Лиги чемпионов.
В нем "Ливерпуль" со счетом 2:0 одолел "Тоттенхэм".
Девушка выбежала с трибуны за воротами, которую занимали болельщики "Ливерпуля". Одежду нарушительница порядка скинула уже выбежав на газон.
"Жизнь нужна для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомните навсегда", – написала Волански.
"Газета.ру"
В нем "Ливерпуль" со счетом 2:0 одолел "Тоттенхэм".
Девушка выбежала с трибуны за воротами, которую занимали болельщики "Ливерпуля". Одежду нарушительница порядка скинула уже выбежав на газон.
"Жизнь нужна для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомните навсегда", – написала Волански.
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"Газета.ру"