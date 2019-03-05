"Боруссия" гифкой поздравила Клоппа с победой в Лиге чемпионов
Дортмундская "Боруссия" поздравила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
"Поздравляет, Клоппо!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с дортмундским клубом немецкий специалист дважды становился чемпионом Германии, один раз - обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.
"СЭ"
"Поздравляет, Клоппо!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с дортмундским клубом немецкий специалист дважды становился чемпионом Германии, один раз - обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.
? GL?CKWUNSCH, Kloppo! ?#UCLfinal #TOTLFC #YNWA pic.twitter.com/j9OBg5DGBF— Borussia Dortmund (@BVB) June 1, 2019
"СЭ"