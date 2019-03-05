"Боруссия" гифкой поздравила Клоппа с победой в Лиге чемпионов

Дортмундская "Боруссия" поздравила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов."Поздравляет, Клоппо!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с дортмундским клубом немецкий специалист дважды становился чемпионом Германии, один раз - обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.