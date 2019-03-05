Садио Мане - о победе в Лиге чемпионов: мне кажется, я все еще сплю

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане рассказал об эмоциях после победы в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0)."Если честно, это как если бы мечта стала явью. Я даже не могу описать, насколько я счастлив. Я сам не осознавал своего счастья до этого момента. Мне кажется, что я все еще сплю.В прошлом году мы проиграли в финале — это было нелегко. Но таков уж футбол. Именно поэтому люди его и любят. Мы усвоили тогда урок. Теперь у нас было больше опыта. Мы знали, как нужно играть в решающей игре. В этот раз нам было чуть проще", - цитирует Мане Daily Mail.