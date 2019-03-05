Кинси Волански: два миллиона подписчиков? Я просто хотела выбраться из зоны комфорта

Кинси Волански – модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" – призналась, что не ожидала такого эффекта от своей акции, а просто хотела получить немного адреналина.– Да я даже не думала, что все достигнет такого масштаба! Я просто хотела сделать это для того, чтобы получить дозу адреналина и вытолкнуть себя из своей зоны комфорта. Когда Виталий (Здоровецкий, бойфренд Кинси. – Прим.) позвонил мне в участок и сказал, что про меня рассказывают во всех новостях, я просто не могла поверить.