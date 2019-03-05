Стала известна судьба пропавшего в Мадриде болельщика "Ливерпуля"

Болельщик "Ливерпуля" Маколей Негус, считавшийся пропавшим после финального матча Лиги чемпионов между мерсисайдцами и "Тоттенхэмом" (2:0), был арестован полицией Мадрида.

По информации TeleMadrid, англичанин в настоящее время находится за решеткой. Причины ареста неизвестны.

Негус отправился в Мадрид вместе с отцом и братом. Отмечается, что родственники потеряли связь с ним после победы "Ливерпуля" в финале, а после возвращения в Англию заявили по пропаже Маколея.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 18:08
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