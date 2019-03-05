Кинси Волански: меня никак не наказали. Даже удивительно
Кинси Волански – модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" – рассказала, что полиция вела себя очень вежливо и что она не получила никакого наказания за свою акцию.
– Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили.
– Вас как-то наказали? Может, оштрафовали?
– Нет, ничего такого не было. Даже удивительно.
– Вам теперь запрещено посещать соревнования?
– Ну, меня выгнали со стадиона, но я не думаю, что мне запрещено больше на них появляться.
"Спорт-Экспресс"
– Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили.
– Вас как-то наказали? Может, оштрафовали?
– Нет, ничего такого не было. Даже удивительно.
– Вам теперь запрещено посещать соревнования?
– Ну, меня выгнали со стадиона, но я не думаю, что мне запрещено больше на них появляться.
"Спорт-Экспресс"