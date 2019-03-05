Юрист: девушка, прервавшая финал ЛЧ, уже вряд ли сможет приобрести билеты на игры под эгидой УЕФА
Известный спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал поступок американки Кинси Волански, которая прервала финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2), выбежав на поле в Мадриде в купальнике.
"Во-первых, очевидно, что имеет место правонарушение в виде нарушения общественного порядка. Соответствующие органы полиции на территории страны, на которой было совершено правонарушение, в соответствии с местным законодательством должны привлечь нарушителя к ответственности. Во-вторых, такой человек сразу попадает в черный список УЕФА. На матчи, проводимые под эгидой этой организации, девушка уже вряд ли сможет приобрести билеты.
В России есть правила поведения зрителей, принятые постановлением правительства РФ. Выход на поле рассматривается как нарушение правил поведения зрителей. В таком случае нарушитель задерживается, в отношении него составляется протокол и после это суд выносит административное наказание, которое чаще всего в таком случае выражается в виде запрета посещений спортивных соревнований на определенный период", - цитирует Зайцева Sport24.
"Во-первых, очевидно, что имеет место правонарушение в виде нарушения общественного порядка. Соответствующие органы полиции на территории страны, на которой было совершено правонарушение, в соответствии с местным законодательством должны привлечь нарушителя к ответственности. Во-вторых, такой человек сразу попадает в черный список УЕФА. На матчи, проводимые под эгидой этой организации, девушка уже вряд ли сможет приобрести билеты.
В России есть правила поведения зрителей, принятые постановлением правительства РФ. Выход на поле рассматривается как нарушение правил поведения зрителей. В таком случае нарушитель задерживается, в отношении него составляется протокол и после это суд выносит административное наказание, которое чаще всего в таком случае выражается в виде запрета посещений спортивных соревнований на определенный период", - цитирует Зайцева Sport24.