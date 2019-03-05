Прервавшая финал ЛЧ девушка в купальнике приедет в Россию
Американская модель и блогер Кинси Волански, ставшая известной после того, как она выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов, призналась в намерении посетить Россию.
"Я, кстати, еще ни разу не была в России... Так мы едем в Россию в июле... Так куда мы поедем?.. А, в Москву", — сказала она.
"Газета.ру"
"Я, кстати, еще ни разу не была в России... Так мы едем в Россию в июле... Так куда мы поедем?.. А, в Москву", — сказала она.
"Газета.ру"