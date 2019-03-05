Жозе Моуринью признался, что не считает Клоппа сильнейшим тренером сезона
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не считает Юргена Клоппа сильнейшим тренером сезона.
"Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших", - цитирует Моуринью RT.
"Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, продолжал идти вперед. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших", - цитирует Моуринью RT.