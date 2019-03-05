Болельщик "Тоттенхэма" вернул потерянный кошелек с большой суммой фанату "Ливерпуля"

Фанат "Тоттенхэма" Аланом Бисселл после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2) нашел кошелек с наличными, банковскими карточками и письмом, который позже вернул владельцу, информирует "СЭ" со ссылкой на Daily Mirror.

По информации СМИ, владельцем оказался болельщик "Ливерпуля". В кошельке было около 800 евро и письмо покойной жене.

Позже фанаты встретились и поблагодарили друг друга. Болельщики решили пожертвовать 500 евро на благотворительность.

Отметим, что финал ЛЧ проходил 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 10:25
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