Выбежавшая во время финала ЛЧ на поле модель получила подарок от УЕФА

Модель Кинси Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2), была награждена УЕФА.

Девушке передали почетный билет на матч.

"Милейший парень из УЕФА подарил эту табличку с билетом в аэропорту", — написала Кинси в твиттере.

Благодаря инциденту во время финала Лиги чемпионов количество подписчиков модели в инстаграме увеличилось с 300 тыс. до двух миллионов. Позже аккаунт модели был заблокирован.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
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