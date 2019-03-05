Выбежавшая во время финала ЛЧ на поле модель получила подарок от УЕФА

Модель Кинси Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2), была награждена УЕФА.Девушке передали почетный билет на матч."Милейший парень из УЕФА подарил эту табличку с билетом в аэропорту", — написала Кинси в твиттере.Благодаря инциденту во время финала Лиги чемпионов количество подписчиков модели в инстаграме увеличилось с 300 тыс. до двух миллионов. Позже аккаунт модели был заблокирован.