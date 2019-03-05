"Тоттенхэм" включился в борьбу за капитана "Спортинга" Бруну Фернандеша

Капитан "Спортинга" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Correio da Manh?.

Руководство лондонского клуба видит в португальце замену Кристиану Эриксену, который должен перейти в "Реал". Агент Фернандеша Мигел Пиньо уже прибыл в Лондон на переговоры со "шпорами".
Теги: Бруну Фернандеш Тоттенхэм Спортинг
Сегодня, 10:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама