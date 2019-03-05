"Тоттенхэм" включился в борьбу за капитана "Спортинга" Бруну Фернандеша
Капитан "Спортинга" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Correio da Manh?.
Руководство лондонского клуба видит в португальце замену Кристиану Эриксену, который должен перейти в "Реал". Агент Фернандеша Мигел Пиньо уже прибыл в Лондон на переговоры со "шпорами".
Руководство лондонского клуба видит в португальце замену Кристиану Эриксену, который должен перейти в "Реал". Агент Фернандеша Мигел Пиньо уже прибыл в Лондон на переговоры со "шпорами".