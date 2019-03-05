У заявки Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 есть шансы на победу

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Помимо петербургского стадиона "Газпром-Арена" на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская "Альянц-Арена". Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.

"У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках - Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал", - цитирует Каллена ТАСС.
Сегодня, 13:09
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