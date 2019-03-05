Россия может быть почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов?

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо рассказал, почему выступает против преобразования Лиги чемпионов.

— Национальные чемпионаты — это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA [Ассоциация европейских клубов], угрожают структуре национальных лиг.

Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой ЛЧ только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. По мере того как все больше телевизионных денег уйдет от национальных соревнований для финансирования ЛЧ, еще больше будут страдать внутренние первенства.

Кроме того, более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет ЛЧ, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона.

Европейский футбол не может пойти по пути баскетбольной Евролиги, где львиная доля участников выступает в турнире вне зависимости от места в национальном чемпионате.

— Глава Ла Лиги Тебас позиционировал себя как защитник маленьких команд. Каково предложение УЕФА для этих клубов в новом соревновании?

— УЕФА представил формат соревнований, и это даже опаснее, чем сокращение ЛЧ до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным.

Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для крупных клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше.

С точки зрения прав на трансляцию, это означает прибавку на рынок 122 новых матчей ЛЧ, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций ЛЧ подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет.

— Глава РПЛ Прядкин заявил, не вдаваясь в подробности, что новый формат ЛЧ будет неудобным для российских клубов.

— В плюсе будут только гранды чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой ЛЧ.

"Известия"
Сегодня, 09:15
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