Россия может быть почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов?

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо рассказал, почему выступает против преобразования Лиги чемпионов.— Национальные чемпионаты — это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA [Ассоциация европейских клубов], угрожают структуре национальных лиг.Наше беспокойство вызвано тем, что создание закрытой ЛЧ только для «лучших клубов» вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. По мере того как все больше телевизионных денег уйдет от национальных соревнований для финансирования ЛЧ, еще больше будут страдать внутренние первенства.Кроме того, более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет ЛЧ, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона.Европейский футбол не может пойти по пути баскетбольной Евролиги, где львиная доля участников выступает в турнире вне зависимости от места в национальном чемпионате.— УЕФА представил формат соревнований, и это даже опаснее, чем сокращение ЛЧ до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным.Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для крупных клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше.С точки зрения прав на трансляцию, это означает прибавку на рынок 122 новых матчей ЛЧ, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций ЛЧ подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет.— В плюсе будут только гранды чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой ЛЧ.