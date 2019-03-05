Вячеслав Колосков: если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.– Если испанец говорит, что такое возможно, значит так и есть, – сказал Колосков. – Но не думаю, что это коснется всех наших команд. Все-таки в России есть 3-4 клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии. Хотя ничего нельзя исключать, ведь сегодня в Исполкоме УЕФА нет российских представителей, некому защищать наши интересы.Но есть Прядкин и Гинер, которые входят в состав Ассоциации европейских футбольных клубов. У нас там мощная сила, которая может отстаивать интересы российского клубного футбола. Знаю, что и гендиректор РФС Александр Алаев в авторитете у УЕФА.Тема серьезная, хорошо, что об этом говорят. Надо проводить соответствующую работу, чтобы нашего футбола это не коснулось в отрицательном смысле.– Непростая ситуация. Европейский футбол давно будоражат разные новаторские идеи. К сожалению, это затея грандов. Было бы очень хорошо, чтобы наши клубы входили в их состав, а для этого нужно очень активно работать. Необходимо отстаивать свои интересы более активно и жестко.– Все делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг. А в Исполкоме РФС должны заниматься не вопросами расширения РПЛ и лимитом, а конкретными делами, связанными с защитой интересов наших клубов на европейской арене. Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций.