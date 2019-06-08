Владимир Пономарев: не вижу никакой проблемы для российских клубов в смене формата Лиги чемпионов - становитесь грандами
Заслуженный мастер спорта СССР, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможной смене формата Лиги чемпионов с 2024 года, который ставит под угрозу участие российских клубов в турнире, а также рассказал об ожиданиях по поводу отборочного матча чемпионата Европы Россия - Сан-Марино и вспомнил, как в составе сборной СССР играл товарищеский матч с командой полиции в Бразилии.
- Почему наши команды со сменой формата должны остаться без Лиги чемпионов? Показывай игру хорошую, и не останешься без Лиги чемпионов, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Если они хотят поменять формат - значит, как я понимаю, они улучшают качество игры, чтобы интересные команды выступали.
- Но получается, что тогда в турнире сплошь одни гранды будут и представители топ-чемпионатов. Рейтинг ведь у нас невысок...
- Ну и что? Входи в число этих грандов - нормальное явление. Что такого-то? Да, кто-то из команд выскочит - правильно, неинтересно с ними играть. Разве наши команды не могут быть грандами. К примеру, ЦСКА, «Спартак», «Зенит».
- Но что-то не получается у наших команд стать грандами в европейском футболе.
- Улучшайте качество игры и будете грандами. В чем проблема-то? Не вижу здесь никаких препятствий. Да, в последнее время успехов на европейской арене в клубном футболе не добивались, но будем добиваться. Очень скоро. Молодежь хорошая пошла. И у нас в ЦСКА много хороших молодых ребят. Чалов и Ахметов не потянут что ли? Потянут. Так что здесь проблем никаких. Улучшайте качество игры - и порядок будет. Конечно, если судьи поощряют это хулиганство на футбольном поле, когда хватают за майку, за трусы, как у нас бывает, то это никуда не годится. В Европе это недопустимо: там за такое удаляют, там строго судят. Схватил за майку - иди гуляй. Есть другая игра - регби. Как улучшать качество игры? Очень просто.Работать, тренироваться, искать таланты. Они у нас есть. У нас прекрасно работают школы: цеэсковская, динамовская, спартаковская. Все хорошо у нас. Нужно только немного времени: год, два. Уже пошла молодежь.
- То есть до 2024 года станем грандами?
- Да, думаю, в этом плане все будет хорошо. Ничего страшного не будет. В футболе опять же все зависит от качества игры и качества судейства. Пусть судьи не разрешают хватать за майку, за корпус, хулиганить на футбольном поле - тогда все нормально будет.
- В субботу сборная России встречается с командой Сан-Марино. Чего ждем от этой игры?
- Там, думаю, проблем никаких у нас не будет. Но все равно с любой командой надо играть. Нельзя наплевательски относиться к сопернику. Помню, в 65 году мы играли в футбол с полицейскими в Бразилии: сборная СССР играла со сборной полиции товарищескую встречу - ничего, играли же. Выиграли у них - и по ящику водки за выигрыш получили, они нам презентовали (Смеется.). К концу поездки, конечно, ни у кого ничего не осталось: у нас длительная поездка была, месяц целый...
- Почему наши команды со сменой формата должны остаться без Лиги чемпионов? Показывай игру хорошую, и не останешься без Лиги чемпионов, - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Если они хотят поменять формат - значит, как я понимаю, они улучшают качество игры, чтобы интересные команды выступали.
- Но получается, что тогда в турнире сплошь одни гранды будут и представители топ-чемпионатов. Рейтинг ведь у нас невысок...
- Ну и что? Входи в число этих грандов - нормальное явление. Что такого-то? Да, кто-то из команд выскочит - правильно, неинтересно с ними играть. Разве наши команды не могут быть грандами. К примеру, ЦСКА, «Спартак», «Зенит».
- Но что-то не получается у наших команд стать грандами в европейском футболе.
- Улучшайте качество игры и будете грандами. В чем проблема-то? Не вижу здесь никаких препятствий. Да, в последнее время успехов на европейской арене в клубном футболе не добивались, но будем добиваться. Очень скоро. Молодежь хорошая пошла. И у нас в ЦСКА много хороших молодых ребят. Чалов и Ахметов не потянут что ли? Потянут. Так что здесь проблем никаких. Улучшайте качество игры - и порядок будет. Конечно, если судьи поощряют это хулиганство на футбольном поле, когда хватают за майку, за трусы, как у нас бывает, то это никуда не годится. В Европе это недопустимо: там за такое удаляют, там строго судят. Схватил за майку - иди гуляй. Есть другая игра - регби. Как улучшать качество игры? Очень просто.Работать, тренироваться, искать таланты. Они у нас есть. У нас прекрасно работают школы: цеэсковская, динамовская, спартаковская. Все хорошо у нас. Нужно только немного времени: год, два. Уже пошла молодежь.
- То есть до 2024 года станем грандами?
- Да, думаю, в этом плане все будет хорошо. Ничего страшного не будет. В футболе опять же все зависит от качества игры и качества судейства. Пусть судьи не разрешают хватать за майку, за корпус, хулиганить на футбольном поле - тогда все нормально будет.
- В субботу сборная России встречается с командой Сан-Марино. Чего ждем от этой игры?
- Там, думаю, проблем никаких у нас не будет. Но все равно с любой командой надо играть. Нельзя наплевательски относиться к сопернику. Помню, в 65 году мы играли в футбол с полицейскими в Бразилии: сборная СССР играла со сборной полиции товарищескую встречу - ничего, играли же. Выиграли у них - и по ящику водки за выигрыш получили, они нам презентовали (Смеется.). К концу поездки, конечно, ни у кого ничего не осталось: у нас длительная поездка была, месяц целый...