Валерий Газзаев: я бы не торопился говорить, что Россия может быть исключена из Лиги чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о возможном неучастии российских клубов в Лиге чемпионов при новом формате.
"Очень много говорят о Суперлиге, давайте дождемся окончательных решений. Сложно говорить сегодня, что будет в 2024 году. Сейчас надо говорить о реальных возможностях.
Да, есть идея создания Суперлиги из ведущих клубов европейского футбола, но я бы не торопился говорить о том, что это действительно будет. Реформирование Лиги чемпионов связано именно с тем, что команды хотят увеличить финансовые доходы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.
Сохранить место в новом турнире России помогут хорошие выступления на европейском уровне. Если в Лиге чемпионов и в Лиге Европы наши команды будут выступать и добиваться больших успехов, то, конечно, Россия попадет в новый турнир.
Российским клубам надо стабильно выступать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, чтобы быть в тренде. Потому что Суперлига будет состоять из тех команд, которые финансово обеспечены, у которых есть приток болельщиков, и команд, которые популярны не только на национальном, но и на европейском уровне", - цитирует Газзаева Sport24.
"Очень много говорят о Суперлиге, давайте дождемся окончательных решений. Сложно говорить сегодня, что будет в 2024 году. Сейчас надо говорить о реальных возможностях.
Да, есть идея создания Суперлиги из ведущих клубов европейского футбола, но я бы не торопился говорить о том, что это действительно будет. Реформирование Лиги чемпионов связано именно с тем, что команды хотят увеличить финансовые доходы и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.
Сохранить место в новом турнире России помогут хорошие выступления на европейском уровне. Если в Лиге чемпионов и в Лиге Европы наши команды будут выступать и добиваться больших успехов, то, конечно, Россия попадет в новый турнир.
Российским клубам надо стабильно выступать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, чтобы быть в тренде. Потому что Суперлига будет состоять из тех команд, которые финансово обеспечены, у которых есть приток болельщиков, и команд, которые популярны не только на национальном, но и на европейском уровне", - цитирует Газзаева Sport24.