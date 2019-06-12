Давид Трезеге: почему бы не провести в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов?

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге ответил на вопросы журналистов после матча звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020.– Это очень эмоциональный день для нас, – сказал Трезеге. – Большое событие, что в Петербурге собрались легенды мирового футбола и сыграли вместе. Было здорово. Сам город очень важен для грядущего турнира. Сегодня здесь дали обратный отсчет до старта Евро-2020, рад был присутствовать при этом.– Это действительно новый формат, к которому пока никто не привык, но он сможет подарить странам, у которых нет большого опыта проведения таких матчей, футбол высокого уровня. Выводы можно будет делать уже после того, как турнир закончится, однако сама по себе идея интересна. Эти изменения в современном футболе, в том числе и в проведении Евро требуют определенной адаптации, к ним нужно притереться, но я думаю, получится неплохо.– Идея отличная, потому что в городе очень много инфраструктуры, которая полностью готова – мы все увидели это на чемпионате мира и увидим на Евро. Так почему бы не провести здесь финал Лиги чемпионов? Тут хороший зритель и сам город очень важен для футбола. Думаю, получится здорово.