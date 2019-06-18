Мартин Каллен: санкции не помешают переговорам УЕФА с "Газпромом"
Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен высказался о возможном создании европейской суперлиги либо серьезного изменения формата Лиги чемпионов в ближайшее время.
- Лично я думаю, что они сейчас консультируются с вовлеченными сторонами — представителями национальных ассоциаций, клубов и так далее, чтобы договориться с Ассоциацией европейских клубов (ECA), каким должен быть клубный футбол после 2024 года. Сейчас ведется много консультаций, но могу сказать, что УЕФА проводит лучшие топ-турниры — это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Они очень хорошо функционируют. Если будут какие-то предложения в будущем, нужно, чтобы на них согласились все вовлеченные стороны. Но не думаю, что могут быть серьезные изменения.
- В 2021 году заканчивается спонсорский контракт УЕФА и "Газпрома". Для вас это успешное сотрудничество? Идет ли речь о продлении контракта?
- Действительно, нынешний договор с "Газпромом" в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, продолжит он оставаться нашим партнером или нет.
- "Газпром" — это огромная госкомпания. Россия находится под санкциями. История с санкциями и возможные репутационные издержки, которые может нести УЕФА от сотрудничества с "Газпромом", как-то могут повлиять на ваши планы по кооперации или УЕФА не интересует этот вопрос?
- Санкции не помешают переговорам о продлении контракта.
РБК
- Лично я думаю, что они сейчас консультируются с вовлеченными сторонами — представителями национальных ассоциаций, клубов и так далее, чтобы договориться с Ассоциацией европейских клубов (ECA), каким должен быть клубный футбол после 2024 года. Сейчас ведется много консультаций, но могу сказать, что УЕФА проводит лучшие топ-турниры — это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Они очень хорошо функционируют. Если будут какие-то предложения в будущем, нужно, чтобы на них согласились все вовлеченные стороны. Но не думаю, что могут быть серьезные изменения.
- В 2021 году заканчивается спонсорский контракт УЕФА и "Газпрома". Для вас это успешное сотрудничество? Идет ли речь о продлении контракта?
- Действительно, нынешний договор с "Газпромом" в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, продолжит он оставаться нашим партнером или нет.
- "Газпром" — это огромная госкомпания. Россия находится под санкциями. История с санкциями и возможные репутационные издержки, которые может нести УЕФА от сотрудничества с "Газпромом", как-то могут повлиять на ваши планы по кооперации или УЕФА не интересует этот вопрос?
- Санкции не помешают переговорам о продлении контракта.
РБК