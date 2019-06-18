Мартин Каллен: санкции не помешают переговорам УЕФА с "Газпромом"

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен высказался о возможном создании европейской суперлиги либо серьезного изменения формата Лиги чемпионов в ближайшее время.- Лично я думаю, что они сейчас консультируются с вовлеченными сторонами — представителями национальных ассоциаций, клубов и так далее, чтобы договориться с Ассоциацией европейских клубов (ECA), каким должен быть клубный футбол после 2024 года. Сейчас ведется много консультаций, но могу сказать, что УЕФА проводит лучшие топ-турниры — это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Они очень хорошо функционируют. Если будут какие-то предложения в будущем, нужно, чтобы на них согласились все вовлеченные стороны. Но не думаю, что могут быть серьезные изменения.- Действительно, нынешний договор с "Газпромом" в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, продолжит он оставаться нашим партнером или нет.- Санкции не помешают переговорам о продлении контракта.