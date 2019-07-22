Владимир Быстров: "Порту" – опытный боец, это плохо для "Краснодара"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой российский клуб получил в соперники "Порту".– Мне кажется, не стоит говорить о том, удачный это жребий или нет, в Лиге чемпионов нет несерьезных соперников. Тем не менее, "Порту" постоянно выступает в Лиге чемпионов, эта команда – опытный еврокубковый боец, это плохо для "Краснодара".– Неважно, что было в прошлом году, здесь дело в том, что "Порту" на постоянной основе играет в Лиге чемпионов, добивается каких-то результатов, выходит из группы. Португальская команда показывает себя на европейской арене, благодаря чему продает футболистов и живет засчет трансферов "на выход". Португальцам не впервой проявлять себя в Лиге чемпионов, "Краснодар" же – дебютант. Впрочем, ничего страшного, нашим ребятам нужно как-то совладать со своими страхами и проходить "Порту".– Не надо ничем посыпать голову, "Краснодар" прекрасно играет у себя дома. Если выиграет в первом матче, например, 2:0, то все заговорят совершенно по-другому и уже "Порту" придется думать, как обыграть нашу команду.– Зе Луиш – хороший нападающий, но "Краснодар" не раз останавливал его в матчах против "Спартака", так что ничего устрашающего в его персоне нет.