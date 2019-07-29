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Криштиану Роналду: сколько денег "Барселона" вложила за пять лет в игроков? И не выиграла Лигу чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил перспективы туринцев выиграть Лигу чемпионов в ближайшие два года.

"Может ли это год быть годом "Ювентуса"? Каждый год — это год борьбы "Ювентуса", "Реала", "Барселоны". В такой конкуренции Лигу чемпионов выигрывает только один. Я приведу пример "Барселоны": сколько денег она вложила за последние пять лет в игроков? И не выиграла Лигу чемпионов. Все немного иначе. "Ювентус" очень хорошо укрепился, и это команда, которая будет бороться, чтобы выиграть. Но результат, как всегда, будет зависеть от многих факторов: группы, игроков, травм, удачи…

"Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, если не в этом году, хотя надеюсь, что да, то это будет следующий год. Это случится как результат того, как команда работает два года. У нас есть все, для того чтобы выиграть Лигу чемпионов", — цитирует Криштиану Роналду Sportbox.ru со ссылкой на Marca.

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Теги: Криштиану Роналду Барселона Ювентус
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