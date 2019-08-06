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Сержу Консейсау: у "Порту" есть состав, который гарантирует нам успех

Тренер "Порту" Сержу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром".

Мы мотивированы перед противостоянием с «Краснодаром», как и каждый год. У «Порту» огромные амбиции. мы не выиграли чемпионат, но мы должны пройти в Лигу чемпионов. Потому что «Порту» должен быть там, где он заслуживает. То есть групповом этапе. Мы больше всех провели матчей в этом турнире. Мы знаем какие инвестиции вложил «Краснодар» перед играми с нами. Нам будет сложно. Когда мы готовились к матчам, мы уделяли внимание не только игре, но и мотивации футболистов.

— Ваш соперник уже провёл четыре матча в своём чемпионате. Это даёт ему преимущество перед «Порту»?

— Да, я знаю об этом. Мы полностью готовы к этому. Знаем с кем сражаемся. Поэтому мы провели много матчей в предсезонке. Мы там всегда играли на победу. В начале сезоне мы или нет — нет разницы. Мы готовы. Завтра всё будет отлично.

— Португальские СМИ полагают, что вам повезло с жеребьёвкой...

— Кто так говорил? Я не читаю много португальской прессы. Поздравляю их. Когда начинается игра, фаворитов уже нет. В истории всё бывает, а завтра будет момент истории. Сейчас мы думаем только о матче с «Краснодаром». У нас есть состав, который гарантирует нам успех. В последние годы мы добились много, надо добиваться ещё больше.

— Вы получили группу новичков. Насколько они органично вписались в вашу команду?

— Это случается в футболе. Это всегда будет. В футболе всегда всё время что-то меняется. Мы хотим быть лучше, чем были раньше.
— Вы дисквалифицированы на завтрашний матч и не сможете руководить командой с тренерской скамейки. Это преимущество для соперника?

— Тренера соперника ведь тоже не будет. Всегда лучше когда тренер рядом с игрой. Но я верю своим помощникам и у меня нет никаких проблем на этот счёт.

Rusfootball.info

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Теги: Коусейру Порту Краснодар
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