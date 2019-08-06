"Краснодар" может пройти "Порту". Но надо исправить ошибки

Перед дебютом в Лиге чемпионоввыделяет слабые места в игре команды Мурада Мусаева.Удивительная, конечно, трансферная кампания "Краснодара" перед первой в истории клуба Лигой Чемпионов. Миллионные траты идут на усиление полузащиты и нападения, но только не обороны. А ведь на старте чемпионата команда Мурада Мусаева пропускает из собственной штрафной очень много ударов по воротам Сафонова.Одной из причин такой грустной для "быков" статистики является слабая игра Сергея Петрова. Правый край защиты превратился в главную уязвимость команды. Это даже без обращения к цифрам очевидно. Петров напрочь провалил матч против "Ахмата", терялся при контратаках новичка РПЛ "Сочи", и гол "Зенита" (пусть там основная ошибка Вильены) состоялся из его зоны. Мало того, что Петров хуже Рамиреса поддерживает атаки, так еще и резко сбавил в отборах. В прошлом сезоне он совершал в среднем 2,8 отбора за матч, а теперь этот показатель снизился до 2. И контрвыпады, от которых все 4 тура страдал "Краснодар", чаще приходились по флангу Петрова, который почти в 2 раза сбавил свои показатели в подборах возле чужой штрафной (с 4,8 до 8).Вешать все на одного Петрова тоже неправильно. Правого защитника должен страховать один из центральных, но Мартынович в этом компоненте игры стал много ошибаться. При позиционных атаках капитан "Краснодара" вместе со Спайичем сужают зону в центре, оставляя на краях чистые гектары.Очевидный пример из матча против "Ахмата". Мало того, что никто не дежурил рядом с самым опасным игроком грозненцев Беришей, так еще и предоставили ему свободную зону по краю, чем он легко воспользовался (повезло, что Мбенг не забил). Мартынович почему-то не сместился ближе к флангу, чтобы, в случае чего, остановить прорыв. Но защитник грешит не только в динамике, но и в статике.Момент из матча против "Сочи". Петров встречает Мостового в своей штрафной, а Мартынович занимает позицию на одной линии с партнером. В результате - хавбек "Сочи" прокидывает в сторону и опасно бьет в створ ворот Сафонова. Если бы Мартынович находился на шаг позади Петрова, то легко бы удар блокировал. К сожалению для "Краснодара", все эти вроде бы мелкие позиционные ляпы теперь заканчиваются острыми моментами. И если в РПЛ соперникам не всегда хватает техники для реализации, то португальский гранд точно не простит.Половина голов, которые пропустил "Краснодар" в чемпионате, пришлась со стандартных положений (2 мяча от "Уфы"). А мог получить гораздо больше. Оборона при штрафных/угловых - это всегда неприятность для Матвея Сафонова, потому что его защитники с опекой соперников не справляются почти никак. Из-за позиционных ошибок тот же Мартынович стал выигрывать меньше верховых единоборств (66% против 77% в прошлом сезоне).Вот в матче против "Ахмата" он дал Нижичу свободно атаковать Сафонова, который из-за этого не удержал мяч, и грозненцы чуть не забили. Мартынович в эпизоде занял позицию дальше от рамки, чем игрок соперника, оставшись досматривать момент из-за спины. А находящийся рядом Спайич не выручил на подборе.А это уже из матча в Санкт-Петербурге. Защита "Краснодара" напрочь забыла о Дриусси, который на дальнем углу вратарской остался совершенно один. В радиусе полутора метров от аргентинца не было ни одного футболиста в белой форме. Почему "Краснодар" стал так безответственно относиться к стандартам у своих ворот? Да, "быки" немного потеряли в мощи из-за травмы Газинского и ухода Каборе, но это не повод хвататься за сердце при каждом навесе в область одиннадцатиметровой отметки. Если Мусаев не решит эту проблему, то Зе Луиш сможет еще раз разочаровать "Краснодар", как сделал это в прошлом сезоне.Если подстраховка и оборона при стандартах отрабатываются на тренировках, то быстро настроить взаимопонимание игроков атаки не удается даже Хосепу Гвардиоле с его талантом и с его подбором исполнителей. Травма Классона разрушила химию нападающих "Краснодара", и теперь созидание зависит только от Вандерсона. С ним и без него "Краснодар" в атаке - разные команды. Бразилец очень мощно прибавил во всем, что касается игры нападающего. Теперь Вандерсон делает в среднем по 4 удачные обводки за матч, но вместе с этим он стал качественнее играть на партнеров. Бразилец почти на 20% увеличил точность ключевых передач (а их среднее количество выросло с 2 до 3 за игру). У него больше выигранных единоборств на чужой половине, чем в прошлом сезоне, меньше потерь и участились навесы.Без Вандерсона "Краснодар" не создал у ворот "Зенита" ни одного момента. Продвигать мяч к штрафной соперника за счет паса "быкам" удается, а в финальной трети все зависит от бразильца. В Санкт-Петербурге без него "Краснодар" угрожал Луневу только дальними ударами. Да, с Камболовым, а особенно с Вильеной, команда Мурада Мусаева способна выстрелами с дальних дистанций доставить неприятности, но сколько их точных случается за игру? Таким образом, "Краснодару" надо кровь из носа поднимать Вандерсона на ноги на матч с "Порту", если допустили такую зависимость от бразильца.