Бывший футболист "Порту", экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев дал прогноз на матчи "Краснодара" и "Порту" в отборочном турнире Лиги чемпионов.
"Сложно давать прогнозы, тем более что и "Порту" не чужой мне клуб, и "Краснодар" нравится. Что ж, первый матч – 1:1. Но во втором, думаю, "Порту" решит исход в свою пользу. Хотя все обрадуются, если я ошибусь!", - цитирует Аленичева "СЭ".
Дмитрий Аленичев считает, что первый матч между "Краснодаром" и "Порту" завершится вничью
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