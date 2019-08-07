В первом матче 3-го квалификационного раунда лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту".
Лига чемпионов
3 квалификационный раунд
Гол: Оливейра, 89.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Намли (Сулейманов, 66), Вильена, Камболов (Фьолусон, 72), Кабелла, Берг (Ари, 62), Вандерсон.
"Порту": Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Бару (Диас, 55), Марега, Корона (Отавио, 85), Соарес (Зе Луиш, 74).
Предупреждения: Камболов, 27, Данилу, 38, Бару, 49, Корона, 63.
"Краснодар" на своем поле проиграл "Порту"
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