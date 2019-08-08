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Игорь Шалимов: если бы Спаич не побежал при штрафном, то Сафонов мог бы и потащить удар

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды от "Порту" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Краснодарцы уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив гол на 89-й минуте со штрафного.

"На мой взгляд, дебют нормальный. У "Порту" было большое преимущество по ударам, но опасность присутствовала только в начале первого тайма. Была почти равная игра, похожая на игру с "Зенитом".

На сегодня "Краснодар" не готов владеть инициативой и преимуществом, потому что в команде много новых игроков. Той игры, которую мы привыкли видеть от "Краснодара", пока нет. Конечно, она будет, но это Лига чемпионов, здесь сейчас важен результат.

Попади Кабелла, то было бы все идеально, но и 0:0 тоже было бы нормально, на мой взгляд. Когда пробивался штрафной в ворота Сафонова, я думаю, помешал Спаич, это привело к голу, он помешал вратарю. Это мелочь, но она важна, если бы он не побежал при штрафном, то Сафонов мог бы и потащить. В стенке еще ушел от мяча Вандерсон, это проблема стенки тоже. Спаичу нужно было вместо Вандерсона встать в стенку.

Из-за чего "Краснодар" пропускает в концовке? Не могу объяснить, тренерский штаб будет разбираться, но какая-то закономерность в этом есть. Думаю, игра ничейная, забей Кабелла, то могли и выиграть. На уровне Лиги чемпионов решают моменты, их не было много, но вот тут решило индивидуальное мастерство со штрафного. Что касается шансов в Португалии, то их не так много, но они всегда есть", - цитирует Шалимова Sport24.

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Теги: Шалимов Спаич Краснодар Порту
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