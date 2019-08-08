Анатолий Бышовец: не думаю, что шансы у "Краснодара" потеряны

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение "Краснодара" от "Порту" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Краснодарцы уступили на своем поле со счетом 0:1, пропустив гол на 89-й минуте со штрафного.
"Мне кажется, что игра была практически равна. "Краснодар" не уступил сопернику и имел преимущество в инициативе. В заключительной фазе атаки не хватило нестандартных действий, может быть, насыщенности в атаке. Возможно, и не хватило Ари — его выход на замену подчеркнул это. Он очень неудобен был для соперника.
В то же время в этих матчах влияют удача с опытом. Не думаю, что можно предъявить претензии к игрокам, тренерам. Но и "Краснодар" испытывал проблемы в том, что пришлось играть после матча с "Зенитом". И уровень игроков "Порту" достаточный, даже не имея игровой практики. Нужно быть готовым к тому, что индивидуальный уровень игроков сказывается — особенно в заключении, при стандартных положениях.
В эпизоде, когда игрок сыграл, может и не произвольно, но рукой — это был пенальти и ключевой момент. Это решение в какой-то степени и повлияло на окончательный результат. Но в целом, «Краснодар» смотрелся на фоне "Порту" достаточно конкурентно. Я очень внимательно смотрел за «Краснодаром», и думаю, что играя с таким соперником как «Порту», играя, не изменяя своим принципам и силе, — выглядел достаточно конкурентно.
Помешал ли Спаич выпрыгнуть Сафонову в моменте с голом? Здесь не проблема в Спаиче, а по удару, разбегу. Может, Сафонову не хватило предвидения направления удара. Из этой позиции бьющий игрок предпочитает уходящий удар от вратаря. Нет ошибки Сафонова. Это вопрос к тренеру вратарей — по разбегу, по замаху.
Казалось бы, не проигранный матч по возможностям, но «Порту» реализовал, возможно, единственный шанс. По прогнозам я сразу сказал, что решающий матч будет в Португалии. Не думаю, что шансы у «Краснодара» потеряны. Все будет зависеть от того, станет ли их игра менее активной, менее инициативной. По качеству игры — шансы остаются", - цитирует Бышовца Sport24.
Анатолий Бышовец: не думаю, что шансы у "Краснодара" потеряны
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