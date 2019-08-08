Перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" было аннулировано порядка трехсот билетов. Причина в том, что они были приобретены у перекупщиков, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
"Тем, кто приобретал билеты для последующей перепродажи, вход на стадион ограничен, а карты болельщиков, замеченные в перепродаже билетов, аннулированы", — говорится на сайте клуба.
В "Краснодаре" подчеркнули, что билеты на матчи можно приобрести только на официальном сайте и в кассах стадиона.
"Краснодар" не пустил на матч с "Порту" около 300 болельщиков, купивших билеты у перекупщиков
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