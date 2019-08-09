Алиссон не сыграет с "Челси" за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алиссона.В матче с "Норвичем", который закончился победой "Ливерпуля" (4:1), страж ворот был заменен в первом тайме."Посмотрим, насколько серьезная у него травма, и что с ней делать. Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет", — цитирует специалиста BBC.