Данилу Перейра может пропустить ответный матч с "Краснодаром"

Полузащитник и капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара», сообщает Record.Футболист из-за мышечной травмы не играл в недавнем матче чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (1:2) и не тренировался накануне.27-летний Перейра в прошлом сезоне забил 2 гола в 26 матчах чемпионата Португалии.Матч «Порту» — «Краснодар» пройдет 13 августа и начнется в 22:00 мск. В первой игре сильнее оказался португальский клуб (1:0).