Российский тренер Андрей Тихонов, работавший в "Краснодаре", поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар".
В первом поединке португальский клуб одержал выездную победу со счетом 1:0.
"Шансы всегда есть, единственное, что усталость может сказаться. "Краснодар" провел целый тайм в меньшинстве с "Рубином", это может сказаться на игре в Порту. Было потрачено много сил, подопечным Мусаева будет тяжело, но будем надеяться на положительный результат. "Краснодар" может перевернуть ход встречи за счет своей слаженной игры и огромного желания. Нужно сегодня сыграть в обороне аккуратно.
"Краснодару" будет не хватать Ари, Берг в первой встрече выглядел неубедительно. Сейчас надежда на Игнатьева, он забил недавно, это добавит ему уверенности. Будем болеть, но очень тяжелый матч предстоит. Будем надеяться и переживать за "Краснодар", - цитирует Тихонова Sport24.
Андрей Тихонов: "Краснодар" может перевернуть ход матча в Порту за счет слаженной игры и огромного желания
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