"Краснодар" и "Порту" объявили составы на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла, Вандерсон, Берг, Шапи.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Олссон, Игнатьев, Намли, Кайю, Стоцкий.
"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Маруланда, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравия, Оливейра.
Запасные: Коста, Баро, Абубакар, Урибе, Манафа, Мбемба, Зе Луиш.
"Порту" - "Краснодар": стали известны стартовые составы
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