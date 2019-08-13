Константин Генич: что может сделать канал, если права на показ у "Порту", и он вообще никому их не продал?

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в твиттере прокомментировал тот факт, что канал не показывал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".



"Что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба, и он вообще никому их не продал, а решил только в своем приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы", — написал Генич в твиттере.