"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия)
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Краснодар" (Россия)
ЛАСК (Линц, Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – "Аякс" (Амстердам, Нидерланды)
ЧФР (Клуж, Румыния) – "Славия" (Прага, Чехия)
"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)
Матчи раунда плей-офф состоятся 20/21 и 27/28 августа.
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
После матчей 3-го тура квалификации Лиги чемпионов стали известны все пары раунда плей-офф. "Краснодар" на этой стадии встретится с "Олимпиакосом".
Фото: "Чемпионат"
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