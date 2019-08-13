Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

После матчей 3-го тура квалификации Лиги чемпионов стали известны все пары раунда плей-офф. "Краснодар" на этой стадии встретится с "Олимпиакосом".

Фото: "Чемпионат"

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия)



"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Краснодар" (Россия)



ЛАСК (Линц, Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)



АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – "Аякс" (Амстердам, Нидерланды)



ЧФР (Клуж, Румыния) – "Славия" (Прага, Чехия)



"Янг Бойз" (Берн, Швейцария) – "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)



Матчи раунда плей-офф состоятся 20/21 и 27/28 августа.