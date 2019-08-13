Журналистов "Матч ТВ" не пустили на пресс-конференцию после матча "Порту" - "Краснодар"

Работники "Порту" не пустили журналистов "Матч ТВ" в микст-зону и на пресс-конференцию после матча с "Краснодаром" в квалификации Лиги чемпионов.

"Матч ТВ"