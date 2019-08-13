Журналистов "Матч ТВ" не пустили на пресс-конференцию после матча "Порту" - "Краснодар"
Работники "Порту" не пустили журналистов "Матч ТВ" в микст-зону и на пресс-конференцию после матча с "Краснодаром" в квалификации Лиги чемпионов.
"Матч ТВ"
"Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шёл заплаканный футбольный клуб "Порту". Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из футбольного клуба "Порту“. Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Охранник попросил нас дождаться главного человека из пресс-службы "Порту", который, видимо, с нами будет разбираться. Настоящая криминальная история. Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждёт разговор с полицией", - передает слова журналиста Дениса Левко "Чемпионат.сом", ссылаясь на эфир "Матч ТВ".
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